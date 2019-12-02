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02.12.2019 - 12:38 | | AA

Son dakika... Esed rejimi İdlib'i vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Esed rejiminin İdlib'de pazar yerlerine düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 14 sivil öldü, 27 kişi yaralandı.

Son dakika... Esed rejimi İdlib'i vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Beşşar Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki iki ilçede bulunan pazar yerlerine düzenlendiği hava saldırısında 14 sivil öldü, 27 kişi yaralandı.

Esed rejimine ait savaş uçakları, İdlib'in güneyinde Marratinnuman ve Serakib ilçeleri, Hülübbe, Ruffa, Sırman, Kenais, Tel Krisyan ve Berse köylerine hava saldırısı düzenledi.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, Esed rejiminin savaş uçakları Marratinnuman ve Serakib ilçelerindeki pazar yerlerini de vurdu.

Sivil Savunma ekipleri olay yerinde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan muhaliflere ait uçak gözlemevinden alınan bilgiye göre, Rus savaş uçakları, sabah saatlerinden bu yana İdlib'in güneyinde Kefer Secne ve Hiraki köylerine hava saldırısı düzenliyor.

Ekim ayı başından bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Esed rejimi askerleri, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın saldırılarında yaklaşık 62 bin sivil yerlerinden edildi.

Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu bölgelerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda 1 milyonu aştı.

Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.
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