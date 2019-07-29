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29.07.2019 - 17:30| milliyet.com.tr

Son dakika... Festivali tarayan saldırganın kimliği açıklandı

ABD medyası, California'daki yemek festivalini kana bulayan kişinin Santino William Legan olduğunu bildiriyor.

Son dakika... Festivali tarayan saldırganın kimliği açıklandı

ABD'nin batı kıyısındaki California'da bir festivale silahlı saldırı düzenleyen kişinin kimliği açıklandı.

Medya, Gilroy Sarımsak Festivali'nde en az üç insanı öldürüp onlarcasını yaralayan saldırganın Santino William Legan olduğunu bildiriyor.

Pazar günü akşamüstü gerçekleşen saldırıda, 19 yaşındaki Legan uzun namlulu silahıyla yemek festivaline katılanları taramıştı.

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