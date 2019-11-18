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18.11.2019 - 17:47 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Filipinler'de deprem

Merkez üssü bir kasabaya yalnızca bir kilometre uzaklıkta olan 5.9 büyüklüğündeki sarsıntı, geniş bir alanda hissedildi.

Son dakika... Filipinler'de deprem

Pasifik Ateş Çemberi üzerindeki adalar ülkesi Filipinler, bir kez daha depremle sarsıldı.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 5.9 büyüklüğündeki depremin 25,8 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildiriyor.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) ise, yerel saatle 21.22'de meydana gelen sarsıntının merkez üssünün San Vicente kasabasına yalnızca bir kilometre olduğunu aktarıyor.

Depremin olduğu Mindanao Adası'nda son olarak Ekim ayı sonunda 6.6 ve 6.5 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedilmiş, halk panikle sokaklara fırlamıştı. Depremlerde en az 17 kişi hayatını kaybetmişti.

Filipinler, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının üzerinde yer alıyor. Dünyadaki depremlerin yaklaşık yüzde 90'ının meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.

14 yaşındaki kıza, öz amcası 4 yaşından itibaren istismarda bulunmuş!İzmit’te, saçlarını yolup, saatlerce kendisini banyoya kilitleyen, son olarak da intihara teşebbüs eden 14 yaşındaki E.A.'ya 4 yaşından beri öz amcasının cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Babasının ve dedesinin 'olayı kapatalım' dediği küçük kızın annesi, tüm tehditlere karşın şikayetçi oldu. Tutuklanan evli ve 1 çocuk babası amcanın yargılanmasına yarın başlanacak.
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