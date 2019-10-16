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16.10.2019 - 15:13 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Filipinler'de deprem! Dev fay hattının kıyısında

Pasifik Ateş Çemberi üzerindeki adalar ülkesi 6.4 büyüklüğündeki depremle sarsıldı, deprem çok geniş bir alanda hissedildi.

Son dakika... Filipinler'de deprem! Dev fay hattının kıyısında

Filipinler'in güneyindeki Columbio kenti yakınlarında bir deprem oldu.

Yerin 14 kilometre altında gerçekleşen 6.4 büyüklüğündeki sarsıntı, çok geniş bir alanda hissedildi.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Columbia'ya yalnızca 7 kilometre olduğunu bildiriyor. USGS, depremin büyüklüğünü önce 6.7 olarak açıklamıştı, daha sonra güncelledi.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, bölgede herhangi bir dalgalanma beklenmediğini duyurdu.

Filipinler, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının üzerinde yer alıyor. Dünyada en fazla depremin meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.

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