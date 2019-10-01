Son dakika... Finlandiya'da silah sesleri

Reuters haber ajansı, Finlandiya'nın doğusundaki Kuopio'da bir şiddet olayı yaşandığını bildiriyor.

Polisin açıklamasına göre, kentteki Herman Alışveriş Merkezi'nde meydana gelen saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı. Polisin ateş açtığı olayda bir şüpheli gözaltına alındı.

Alışveriş merkezine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken olay yerinde en az altı ambulans bulunduğu ve yaralıların çevre hastanelere kaldırıldığı bildirildi. Alışveriş merkezi boşaltıldı.

Resmi açıklamaya göre, alışveriş merkezinde neler olduğuna dair detay bulunmuyor.