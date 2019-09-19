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HaberlerDünyaSon dakika... Firari lider Bin Ali, Suudi Arabistan'da öldü
19.09.2019 - 17:40 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Firari lider Bin Ali, Suudi Arabistan'da öldü

Arap Baharı gösterilerinin patlak vermesiyle Suudi Arabistan'a kaçan devrik Tunus lideri Zeynel Abidin Bin Ali, bugün hayatını kaybetti.

Son dakika... Firari lider Bin Ali, Suudi Arabistan'da öldü

Nisan ayında Tunus'un devrik lideri Bin Ali, görevini kötüye kullanmaktan yargılandığı davada 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Arap Baharı'nın başladığı Tunus'u 23 yıl demir yumrukla yöneten Ali, 14 Ocak tarihinde müttefiki Suudi Arabistan'a sığınmış ve 18 Şubat'ta ise koltuğunu resmen kaybetmişti.

Kendisi, birlikte kaçtığı karısı Leyla Trabelsi ve ailesi bugüne kadar birçok davadan yargılandı, onlarca yılı bulan hapis cezası aldı.

Devrimin başarılı olduğu tek ülke Tunus'ta aradan geçen süreçte yeni anayasa kabul edildi, seçimler yapıldı. Ülkede son olarak geçtiğimiz hafta sonu cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu gerçekleşti.

Karabük'te ayakları kesik, ölü kedi bulunduKarabük’te, ayakları kesilmiş olarak ölü kedi bulundu. Olaya tepki gösteren mahalleli, kedinin işkence yapılarak öldürülmüş olabileceğini düşünürken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.
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