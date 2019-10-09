09.10.2019 - 14:28 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Fransa lideri Macron, terör sözcüsüyle görüştü
Fransa Cumhurbaşkanlığı, Emmanuel Macron'un terör örgütünün çatı oluşumu Suriye Demokratik Güçleri'nin sözcüsüyle dün bir araya geldiğini açıkladı.
Elysee Sarayı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un terör örgütü YPG sözcüsünü Paris'te ağırladığını resmen duyurdu.
Skandal görüşmede, Macron YPG'nin çatı oluşumu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDF) sözcüsüne Türkiye'nin muhtemel operasyonu karşısında endişe duyduğunu iletti.
Fransa lideri ayrıca, Paris yönetiminin DEAŞ'la verilen savaşta YPG ile dayanışma içerisinde olduğunu da söyledi.
Emmanuel Macron'un terör sözcüsüyle buluşması, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapacağı operasyonun hemen öncesine rastlıyor.
İstanbul Emniyeti'nden Barış Pınarı Harekatı'na destekİstanbul Emniyet Müdürlüğü, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na dev ekrana yazılan mesajla destek verdi.