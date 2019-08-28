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28.08.2019 - 13:41| milliyet.com.tr

Son dakika... Fransa'da patlama

Samois-sur-Seine'deki bir fabrikanın laboratuvarındaki patlamada 11 kişinin yaralandığı bildiriliyor.

Son dakika... Fransa'da patlama

Fransa'daki bir fabrikada bu sabah yerel saatle 11 sularında bir patlama meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edildiği Samois-sur-Seine'de, 11 kişinin yaralandığı bildiriliyor. Helikopterle hastaneye taşınan yaralılardan ikisinin durumu ağır.

Patlamanın meydana geldiği fabrika endüstriyel cam üretiyordu ve kimyasal bir reaksiyonun faciaya yol açtığı tahmin ediliyor.

Ülkenin orta kesiminde yer alan fabrikada çalışan 150 kişi tahliye edildi.

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