Son dakika... Fransa'nın eski lideri Chirac öldü

Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Jacques Chirac, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Chirac, son yıllarda ciddi nörolojik sorunlar ve hafıza kaybı yaşıyordu.

1977'den 1995'e kadar Paris Belediye Başkanlığı yapan Chirac, 1995'teki seçimleri kazanarak Fransa lideri oldu ve bir sonraki seçimden de zaferle çıkarak 2007'ye kadar koltuğunu korudu.

Fransa'yı yönetirken imza attığı en önemli reformlardan biri, başkanlık süresinin yedi yıldan beş yıla düşürülmesiydi. ABD'nin başını çektiği koalisyonun 2003 yılında Irak'a savaş açmasına karşı çıktı.

Chirac, 2011 yılında yargılandığı yolsuzluk davasında mahkum oldu ve iki yıl ertelenmiş hapis cezası aldı. Hapse girmese de cezası sabıkasına işlendi.

Jacques Chirac, Paris Belediye Başkanı olduğu dönemde, kamu ödeneklerini kötüye kullanmak ve zimmetine para geçirmekle suçlanmıştı. İddianameye göre, Paris'i 1977'den 1995'e dek yöneten Chirac, cumhurbaşkanlığı adaylığına soyunduğu dönemde, partisinden görevliler için belediyede naylon kadrolar yarattı. Bu şekilde, kampanya ekibinin parası belediye bütçesinden ödeniyordu.

Chirac, Fransa'da İkinci Dünya Savaşı yıllarında Nazilerle işbirliği yapan Vichy yönetiminin başındaki Mareşal Philippe Petain'den sonra hüküm giyen ilk eski cumhurbaşkanı olmuştu.