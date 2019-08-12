Son dakika... Girit açıklarında deprem

Ege Denizi'nde bugün 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Girit Adası'nın kuzey açıklarındaki sarsıntının merkez üssü, Yunanistan'ın en büyük adasına 54 kilometre mesafede. AFAD verilerine göre, Datça'ya olan uzaklık ise 156 kilometre.

Yerel saatle 10.57'de gerçekleşen deprem, denizin 55 kilometre altında meydana geldi.

Doğu Akdeniz'i boydan boya kat edip İyon Denizi'ne kadar ulaşan büyük fay hattı, Girit Adası'nın hemen güneyinden geçiyor.