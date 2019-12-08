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08.12.2019 - 06:58 |

Son dakika | Girit beşik gibi sallanıyor!

Yunanistan'ın Girit Adası günlerdir beşik gibi sallanıyor. Kandilli Rasathanesi son olarak adada saat 06:41'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika | Girit beşik gibi sallanıyor!

Kandilli Rasathanesi depremin derinliğini 2.7 km olarak açıkladı. AFAD ise depremin büyüklüğünü  4.3 olarak duyurdu.

Ada dün 17:46'da 4.5 büyüklüğünde deprem ile sallanmıştı.

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