08.12.2019 - 06:58 |
Son dakika | Girit beşik gibi sallanıyor!
Yunanistan'ın Girit Adası günlerdir beşik gibi sallanıyor. Kandilli Rasathanesi son olarak adada saat 06:41'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi depremin derinliğini 2.7 km olarak açıkladı. AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu.
Ada dün 17:46'da 4.5 büyüklüğünde deprem ile sallanmıştı.
Başakşehir'de gecekondu yangınıBaşakşehir'de gece saatlerinde bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. alevler kısa sürede tüm evi sararken, gecekondu da yaşayan 7 kişilik aile son anda kendilerini dışarı attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi.