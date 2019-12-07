Son dakika... Girit'te deprem fırtınası!

Doğu Akdeniz'i boydan boya kat edip İyon Denizi'ne kadar ulaşan büyük fay hattı, dünden bu yana hareketli.

Yunanistan'ın en büyük adası Girit'te ilk deprem, bugünkü ilk deprem yerel saatle 09.13'te meydana geldi. 3.1 büyüklüğündeki sarsıntıyı bir dakika 3.9 büyüklüğündeki bir deprem izledi. 3.9'luk sarsıntının merkez üssü, Girit'in güneyine 14 kilometre uzaklıktaydı.

Girit'te dün en büyüğü 4.5 olmak üzere 4.2 ve 3.8 büyüklüğünde sarsıntılar gerçekleşmişti.

Girit Adası'nın güneyinden geçen Doğu Akdeniz-İyon Denizi fay hattında sık sık depremler meydana geliyor.