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13.08.2019 - 16:40| milliyet.com.tr

Son dakika... Gri listeden iki terörist eksildi

İçişleri Bakanlığı, Bitlis’te 24 Temmuz’da etkisiz hale getirilen teröristlerden ikisinin Gri Liste'de olduğunu duyurdu.

Son dakika... Gri listeden iki terörist eksildi

İçişleri Bakanlığı açıklaması şöyle:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında; 24 Temmuz 2019 tarihinde Bitlis kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 4 teröristten 2'sinin; Terörden Arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan Özgür Ruh kod adlı Eyyüp Çeçan ve Agit Yaman kod adlı Mustafa Yaman olduğu tespit edilmiştir."

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