13.08.2019 - 16:40| milliyet.com.tr
Son dakika... Gri listeden iki terörist eksildi
İçişleri Bakanlığı, Bitlis’te 24 Temmuz’da etkisiz hale getirilen teröristlerden ikisinin Gri Liste'de olduğunu duyurdu.
İçişleri Bakanlığı açıklaması şöyle:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında; 24 Temmuz 2019 tarihinde Bitlis kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 4 teröristten 2'sinin; Terörden Arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan Özgür Ruh kod adlı Eyyüp Çeçan ve Agit Yaman kod adlı Mustafa Yaman olduğu tespit edilmiştir."