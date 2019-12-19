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19.12.2019 - 21:34 | | AA

Son dakika | Guatemala'da şiddetli deprem

Son dakika gelen bilgiye göre; Orta Amerika ülkesi Guatemala'nın El Salvador sınırı yakınında, San Jospe Limanı açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika | Guatemala'da şiddetli deprem

Venezuela'da yayın yapan Ultimas Noticias internet sitesinin haberine göre, Guatemala Ulusal Sismoloji Enstitüsünden (INSIVUMEH) yapılan açıklamada, merkez üssü Guatemala'nın San Jospe Limanı açıkları olan 6 büyüklüğündeki depremin okyanusun 35 kilometre altında kaydedildiği belirtildi.

Meksika Ulusal Sismoloji Servisi (SSN) de yaptığı açıklamada, depremin ülkenin güneydoğusundaki Chiapas eyaletinin Hidalgo şehrinde hissedildiğini bildirdi.

Depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadığı ifade edildi.

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