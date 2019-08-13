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13.08.2019 - 16:30| milliyet.com.tr

Son dakika... Havada tehlikeli kapışma!

Rusya, Savunma Bakanı Şoygu'yu taşıyan uçağa yaklaşan bir NATO jetinin Rus Su-27 savaş uçakları tarafından engellendiğini duyurdu.

Son dakika... Havada tehlikeli kapışma!

Rus ordusu, Baltık Denizi üzerinde Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu taşıyan uçağa bir NATO jetinin yaklaşmayı denediğini bildiriyor.

Resmi açıklamaya göre, bir F-18 Hornet jeti Avrupa'daki Rus toprağı Kaliningrad'dan Moskova'ya giden Şoygu'nun uçağına yaklaştı. Bunun üzerine iki Su-27 Rus savaş uçağı NATO jetinin önünü kesti.

Havadaki tehlikeli anların görüntüleri, Rus medyası tarafından yayınlandı.

Moskova yönetimi, söz konusu olayın Baltık Denizi üzerindeki uluslararası hava sahasında gerçekleştiğini savunuyor.

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