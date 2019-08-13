Son dakika... Havada tehlikeli kapışma!

Rus ordusu, Baltık Denizi üzerinde Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu taşıyan uçağa bir NATO jetinin yaklaşmayı denediğini bildiriyor.

Resmi açıklamaya göre, bir F-18 Hornet jeti Avrupa'daki Rus toprağı Kaliningrad'dan Moskova'ya giden Şoygu'nun uçağına yaklaştı. Bunun üzerine iki Su-27 Rus savaş uçağı NATO jetinin önünü kesti.

Havadaki tehlikeli anların görüntüleri, Rus medyası tarafından yayınlandı.

Moskova yönetimi, söz konusu olayın Baltık Denizi üzerindeki uluslararası hava sahasında gerçekleştiğini savunuyor.