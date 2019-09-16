Son dakika... Korkulan oluyor! 'Her an yeniden vurabiliriz!'

İç savaş ülkesi Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ı diğer petrol tesislerini vurmakla tehdit etti.

İran destekli isyancı grup, Twitter mesajında Suudilerin petrol devi Aramco'nun hala hedef olduğunu ve her an vurulabileceğini duyurdu. Mesajda yabancıların bölgeden ayrılması da istendi.

Husiler, hafta sonu onlarca drone kullanarak Suudi Arabistan'ın en büyük iki petrol rafinerisini vurması dünya ekonomisini sarstı. Petrol fiyatlarında yüzde 19 artışa yol açan saldırıların hedefindeki yerler Abkaik ile Kureyş'teki tesislerdi.

Suudi Arabistan ve müttefiki ABD, saldırıların arkasında İran'ın olduğunu söylüyor.