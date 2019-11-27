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27.11.2019 - 10:14 | | milliyet.com.tr

Son dakika... İdam kararı verildi!

Yabancıların gittiği kafeyi basıp içeridekileri 12 saat rehin tutan ve ikisi polis 22 masum insanı öldüren teröristler için mahkeme son sözünü söyledi.

Son dakika... İdam kararı verildi!

Bangladeş'te 2016 yılında bir kafeye saldırı düzenleyen radikal teröristlerden yedisi idam cezasına çarptırıldı.

22 insanın can verdiği terör saldırısı, başkent Dakka'da çoğunlukla yabancıların gittiği kafeyi hedef almıştı.

Sekiz terörist mahkemeye çıkarıldı ve biri beraat etti. Hakim, 12 saat içeridekileri rehin tutan yedi terörist için ise idam kararı verdi.

Holey Artisan isimli kafede hayatını kaybedenlerin çoğu İtalyan ve Japon'du. Kafe Bangladeş'te yaşayan yabancılar, diplomatlar ve orta sınıf aileler için popüler bir mekândı.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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