Son dakika... İdam kararı verildi!

Bangladeş'te 2016 yılında bir kafeye saldırı düzenleyen radikal teröristlerden yedisi idam cezasına çarptırıldı.

22 insanın can verdiği terör saldırısı, başkent Dakka'da çoğunlukla yabancıların gittiği kafeyi hedef almıştı.

Sekiz terörist mahkemeye çıkarıldı ve biri beraat etti. Hakim, 12 saat içeridekileri rehin tutan yedi terörist için ise idam kararı verdi.

Holey Artisan isimli kafede hayatını kaybedenlerin çoğu İtalyan ve Japon'du. Kafe Bangladeş'te yaşayan yabancılar, diplomatlar ve orta sınıf aileler için popüler bir mekândı.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.