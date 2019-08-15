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15.08.2019 - 15:51| milliyet.com.tr

Son dakika... İngiltere'de bıçaklı saldırı

Başkent Londra'daki İçişleri Bakanlığı yakınında ağır yaralı bir kişi bulunduğunu açıklayan İngiliz polisi, bir erkeğin gözaltına alındığını bildiriyor.

Son dakika... İngiltere'de bıçaklı saldırı

İngiltere'de İçişleri Bakanlığı binası önünde bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı.

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, yerel saatle 13.06'da Londra'da İçişleri Bakanlığı binasının bulunduğu Marsham Caddesi'nde bıçaklı bir kişi ile ilgili ihbar alındığı bildirildi.

Olay yerine intikal eden polis ekiplerinin bıçakla yaralanmış bir kişi bulduğu belirtilen açıklamada, yaralının hayati tehlikesinin olmadığı kaydedildi.

Saldırının terörle ilişkili olup olmadığı hakkında bilgi verilmeyen açıklamada, olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

İngiltere'de bıçaklı saldırıBaşkent Londra'daki İçişleri Bakanlığı yakınında ağır yaralı bir kişi bulunduğunu açıklayan İngiliz polisi, bir erkeğin gözaltına alındığını bildiriyor.
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