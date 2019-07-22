Son dakika... İngiltere'nin AB bakanı istifa etti, yeni istifalar yolda

Avrupa Birliği (AB) ile ayrılık anlaşmasına varamayan İngiltere'de yeni istifalar var. AB Bakanı Alan Duncan bugün görevini bıraktı.

İngiliz basını, Brexit krizinde bugün veya Çarşamba gününe kadar 12 bakanın daha istifa etmesinin beklendiğini bildiriyor.

Duncan'ın istifası, Brexit konusunda sert polemiğe girdiği Boris Johnson'ın liderliğini ilanından hemen önce geldi.

Duncan, liderlik yarışını kazanmasına kesin gözüyle bakılan eski Dışişleri Bakanı Johnson'la Brexit konusunda tamamen ters bir görüşe sahip. Johnson'ın, Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasını 'düğmesi Brüksel'in elinde olan intihar yeleği' benzetmesine en sert tepkiyi veren siyasi figür Duncan olmuştu.

Twitter'dan Johnson’a tepki gösteren Duncan, "Bu, modern İngiltere siyasi tarihinin en iğrenç anlarından biri. Üzgünüm ama bu Boris Johnson'ın siyasi sonudur. Eğer şimdi değilse de gelecekte böyle olmasını temin edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Kim Darroch'un istifasının ardından da Duncan, bundan Johnson'ı sorumlu tutmuştu. Duncan, lider adayı ve muhtemel başbakan Johnson'ın büyükelçiye desteğini açıklamaktan kaçınarak, onu otobüsün önüne ittiğini söylemişti.

Duncan 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin ardından Türkiye'yi ziyaret eden ilk Avrupalı bakan olmuştu.

Muhafazakar Parti'de liderlik yarışının sonucu yarın açıklanacak.

Dün de Maliye Bakanı Philip Hammond ile Adalet Bakanı David Gauke, Johnson'ın lider seçilmesi halinde istifa edeceklerini duyurmuştu.

Johnson'ın lider seçilmesi halinde başta rakibi Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt olmak üzere bir dizi bakanın daha istifası bekleniyor.

Muhafazakar Partinin yeni lideri, başbakanlık görevini 24 Temmuz'da May'den devralacak.