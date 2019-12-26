Son dakika... Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten istifa sinyali

Hayat pahalılığı, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin sunulmamasına karşı aylardır gösterilerin devam ettiği Irak'ta, bir istifa sinyali daha geldi.

Ülkenin Kürt Cumhurbaşkanı Berham Salih, bugün yaptığı açıklamada baskıların devam etmesi halinde koltuğunu bırakmaya hazır olduğunu söyledi. Salih'in üzerinde hükümeti kurma görevini Esad İdani'ye vermesi için haftalardır baskı var.

2018'de cumhurbaşkanı seçilen Berham Salih, daha önce Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) başbakanlık ve Irak başbakan yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu.

Irak'ta bir önceki başbakan Adil Abdülmehdi, yüzlerce göstericinin hayatını kaybettiği protestolar sürerken istifa etmişti.