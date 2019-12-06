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06.12.2019 - 21:34 | | AA

Son dakika | Irak'ta korkunç olay! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Irak'ın başkenti Bağdat'ta kimliği belirlenemeyen kişilerce göstericilere ateş açılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

Son dakika | Irak'ta korkunç olay! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Bağdat'ta hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Tahrir Meydanı yakınlarındaki El-Hallani Meydanı karşısında bulunan ve uzun süredir protestocular tarafından kullanılan 7 katlı otopark binasına kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından ateş açıldı.

Hastane kaynakları, göstericilere açılan ateş sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya yükseldiğini, onlarca kişinin ise yaralandığını aktardı.

"Güvenlik güçlerinin saldırganlara müdahale etmediği" iddiası

Öte yandan görgü tanıkları, saldırıdan kısa süre önce bölgedeki elektriğin kesildiğini ve "yakında bulunmalarına rağmen güvenlik güçlerinin saldırganlara müdahale etmediğini" ileri sürdü.

Son dakika | Irakta korkunç olay Çok sayıda kişi hayatını kaybetti


Plakasız sivil araçlardan ateş açıldı

Plakasız sivil araçlarla olay yerine gelen silahlı grubun önce otopark binasını molotofkokteyli atarak ateşe verdiği, daha sonrasında binada bulunan göstericilere ateş açtığı kaydedilmişti.

Son dakika | Irakta korkunç olay Çok sayıda kişi hayatını kaybetti


Irak makamlarından ise olaya ilişkin resmi bir açıklama yapılamadı.

 

Milliyet'te Gündem 6 Aralık 2019.
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