Son dakika... İran bir petrol tankerine el koydu

Suriye'ye gönderdiği petrol tankeri İngiltere tarafından Cebelitarık Boğazı'nda el konulan İran, misilleme yaptığını açıkladı.

Devrim Muhafızları, Pazar günü Hürmüz Boğazı'nda bir yabancı petrol tankerinin durdurulduğunu bildiriyor.

Resmi televizyonun haberine göre, Lark Adası'nda el konulan tanker yakıt kaçakçılığı yapıyordu ve 1 milyon varil petrol taşıyordu.

Hürmüz Boğazı'nda seyir halindeki Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait petrol tankerinden cumartesi gecesinden bu yana haber alınamıyor.

İran Dışişleri Bakanlığı, daha önce BAE'ye ait petrol tankerine el koyduğu yönündeki iddiaları yalanlamıştı.

Tahran yönetimi, ilkbahardan bu yana ABD ile gerilim yaşıyor. Donald Trump'ın tarihi nükleer anlaşmadan çekilmesi ve yeni yaptırımlar ilan etmesiyle yükselen tansiyon, Basra Körfezi'ndeki petrol tankerlerinde meydana gelen patlamalarla zirveye çıkmıştı. Washington, söz konusu patlamalardan İran'ı sorumlu tutuyor.

İran ise, ABD'ye ait bir insansız hava aracını düşürdü.