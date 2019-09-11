Son dakika... İran: Bolton'ın kovulması yetmez

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Macid Taht Revançı, ABD ile görüşmek için yaptırımların kaldırılmasının şart olduğunu söyledi.

Başkan Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı kovmasını da değerlendiren Büyükelçi Taht Revançı, "Bolton'un ayrılması İran'ın ABD ile görüşmeyi yeniden düşünmesini sağlamaz. ABD, Tahran'a ekonomik baskı politikasına son vermedikçe ABD ile görüşme imkanı yok" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise, Washington yönetimini savaş politikası ve üst seviye baskıdan vazgeçmesi konusunda uyardı.