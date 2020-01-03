Son dakika... İran Büyükelçisi'nden Süleymani'nin öldürülmesine ilk tepki

CNN TÜRK'ten Sena Alkan'a konuşan İran Büyükelçisi Muhammed Farazmand, Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin "Trump ve Pompeo erken sevindi. Ama bu sevinçleri uzun sürmeyecek" dedi.

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand açıklamasında "Trump ve Pompeo erken sevindi. Ama bu sevinçleri uzun sürmeyecek. Aptalca bir hareket. Bu bir cinayet. Savaşı başlatan taraf biz olmayacağız dedik ama ABD'nin bu hatasının bir sonucu olacaktır. Bunun sorumluluğu da ABD'ye aittir. Süleymani Irak'ta misafirdi. Bu yaptıklarından ABD'nin korkması gerekiyor. Tahran'ın intikam için kararını bekleyeceğiz" dedi.