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03.01.2020 - 13:37 | | milliyet.com.tr

Son dakika... İran Büyükelçisi'nden Süleymani'nin öldürülmesine ilk tepki

CNN Türk'e konuşan Büyükelçi Farazmand, "Trump ve Pompeo erken sevindi. Ama bu sevinçleri uzun sürmeyecek" dedi.

Son dakika... İran Büyükelçisi'nden Süleymani'nin öldürülmesine ilk tepki

CNN TÜRK'ten Sena Alkan'a konuşan İran Büyükelçisi Muhammed Farazmand, Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin "Trump ve Pompeo erken sevindi. Ama bu sevinçleri uzun sürmeyecek" dedi.

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand açıklamasında "Trump ve Pompeo erken sevindi. Ama bu sevinçleri uzun sürmeyecek. Aptalca bir hareket. Bu bir cinayet. Savaşı başlatan taraf biz olmayacağız dedik ama ABD'nin bu hatasının bir sonucu olacaktır. Bunun sorumluluğu da ABD'ye aittir. Süleymani Irak'ta misafirdi. Bu yaptıklarından ABD'nin korkması gerekiyor. Tahran'ın intikam için kararını bekleyeceğiz" dedi.

Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
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