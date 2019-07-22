Son dakika... İran: CIA'in ajan çemberini ortaya çıkardık, bazıları idam edilecek

Son dakika haberine göre... İran, Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) için çalışan 17 ajanı ortaya çıkardığını açıkladı. Resmi medya, yakalanan şüphelilerden bazılarının idam edileceğini bildiriyor.

Haberlere göre, şüpheliler hassas ve önemli özel sektör şirketlerinde çalııyor. Söz konusu şirketlerin faaliyet gösterdiği alanlar ekonomik, nükleer, altyapı, askeriye ve siber güvenlik.

İran ve Batılı ülkeler arasındaki tansiyon, Mayıs ayından bu yana zirvede ve taraflar birçok kez birbirlerini savaşla tehdit etti.

Peki ABD ve İran bu noktaya nasıl geldi? Tarihi nükleer anlaşma, İran ile P5+1 ülkeleri arasında 2015 yılında imzalandı. ABD, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya ve Almanya'nın taraf olduğu anlaşma, İran'ın uranyum zenginleştirme programını kısıtlaması karşılığında ülkeye uygulanan yaptırımların kademeli olarak kaldırılmasını öngörüyordu.

Ancak Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesiyle rüzgar tersine döndü. Geçen yıl anlaşmadan çekilen Trump, 2018'in sonlarında İran'a karşı yeni yaptırımlar açıkladı. Donald Trump, petrolün yanı sıra İran'ın en büyük ihracat gelir kaynağı olan demir-çelik, alüminyum ve bakır sektörlerini de kapsayan yeni yaptırımları ise Mayıs ayı başında devreye soktu.

Tahran yönetimi de anlaşmadan çekildi ve zenginleştirilmiş uranyum seviyesini artırdı.

Tüm bunlar yaşanırken, dünyanın en önemli enerji güzergahı Basra Körfezi'nde bazı petrol tankerlerinde patlamalar oldu. ABD ve Ortadoğu'daki müttefikleri, patlamalardan İran'ı sorumlu tuttu.

İran'ın bir ABD insansız hava aracını füzeyle vurması ise, şimşek yüklü bulutların çarpışmasına yol açtı. Donald Trump, İran'a saldırı emri verdiğini ve 10 dakika kala söz konusu saldırıyı iptal ettiğini söyledi.

ABD'nin müttefiki İngiltere ise, Suriye'deki Şam rejimine petrol taşıyan bir İran tankerini Cebelitarık Boğazı'nda durdurdu.

Tahran yönetimi birkaç hafta sonra bu kez Hürmüz Boğazı'nda bir İngiltere petrol tankerine elkoyarak misilleme yaptı.

Pentagon, uçak gemisi USS Abraham Lincoln ve diğer savaş gemilerini Mayıs ayında Ortadoğu'ya gönderdi bile. Washington, Orta Doğu'ya Patriot füze savunma sistemi bataryası da konuşlandırıyor. Ayrıca bölgedeki ABD üslerine 1000 ek asker yollanacağı da açıklandı.