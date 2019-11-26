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26.11.2019 - 23:32 | | AA

Son dakika | İran'da ortalık toz duman! Tam 7 bin kişi...

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Hüseyin Nakavi Hüseyni, geçen haftaki benzin zammı protestolarında 7 bin kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Son dakika | İran'da ortalık toz duman! Tam 7 bin kişi...

 

"Entekhab" sitesindeki habere göre, Hüseyni benzine yapılan yüzde 300 zam nedeniyle geçen hafta yapılan gösterilerin ardından 7 bin kişinin gözaltına alındığını ancak konuyla ilgili kesin bilgilerin resmi makamlar tarafından açıklanması gerektiğini ifade etti.

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından protestolara başlamıştı.

Ülkenin birçok kentinde 3 gün süren gösterilerde kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları ve marketler tahrip edilmişti. Uluslararası Af Örgütü de gösterilerde en az 143 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

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