MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaSon dakika... İran'dan açıklama: 'İngiltere'ye ait petrol tankerini...'
23.09.2019 - 12:40 | | milliyet.com.tr

Son dakika... İran'dan açıklama: 'İngiltere'ye ait petrol tankerini...'

İran yetkilileri, İngiltere'ye ait petrol tankerinin yakın zamanda serbest kalacağını bildirdi.

Son dakika... İran'dan açıklama: 'İngiltere'ye ait petrol tankerini...'

Reuters haber ajansının geçtiği son dakika haberine göre İran hükümet yetkilileri, alıkoyulan "Stena Impero" adlı İngiliz petrol tankerinin serbest bırakılmasıyla ilgili yasal sürecin tamamlandığını, ancak tankerin tam olarak ne zaman serbest bırakılacağını bilmediğini açıkladı.

TANKER KRİZİ
İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu.

İranlı yetkililer, tankerin bırakılmasını, aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı "Steno Impero" adlı petrol tankerini, Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında "denizcilik kurallarına riayet etmediği" gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.

Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, İran tankerini 15 Ağustos'ta serbest bırakma kararı almıştı.

40 yıllık mağara hayatı sona erdiBalıkesir’in Bigadiç ilçesine bağlı Akyar kırsal mahallesinde 40 yıldır mağarada yaşayan İskender Gündüz, kendisi için yapılan barakaya taşındı. Bigadiç Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan kulübeye yerleşen Gündüz, kendisine yardım etmek isteyen köylülerin banyo ve berber taleplerini geri çevirdi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fotoğrafçıda akılalmaz olay! Vesikalık için gitmişti ama...

Fotoğrafçıda akılalmaz olay! Vesikalık için gitmişti ama...

Eski Yargıtay üyesi Aytaç'a hapis cezası

Eski Yargıtay üyesi Aytaç'a hapis cezası

Sosyal medya yıkılıyor? 99-4 askerlik yerleri açıklandı mı? Sevk yerleri belli oldu mu?

Sosyal medya yıkılıyor? 99-4 askerlik yerleri açıklandı mı? Sevk yerleri belli oldu mu?

43 ay hapis cezası bulunan kadın gazetecilere çantasını fırlattı!

43 ay hapis cezası bulunan kadın gazetecilere çantasını fırlattı!

Sıradaki Haber