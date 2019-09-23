Son dakika... İran'dan açıklama: 'İngiltere'ye ait petrol tankerini...'

Reuters haber ajansının geçtiği son dakika haberine göre İran hükümet yetkilileri, alıkoyulan "Stena Impero" adlı İngiliz petrol tankerinin serbest bırakılmasıyla ilgili yasal sürecin tamamlandığını, ancak tankerin tam olarak ne zaman serbest bırakılacağını bilmediğini açıkladı.

TANKER KRİZİ

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu.

İranlı yetkililer, tankerin bırakılmasını, aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı "Steno Impero" adlı petrol tankerini, Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında "denizcilik kurallarına riayet etmediği" gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.

Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, İran tankerini 15 Ağustos'ta serbest bırakma kararı almıştı.