MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaSon dakika | İran'dan dünyayı şoke eden hamle! Sınırları aştı...
13.08.2019 - 21:55| AA

Son dakika | İran'dan dünyayı şoke eden hamle! Sınırları aştı...

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, ülkesinin yüzde 4,5 seviyesindeki zenginleştirilmiş uranyum stokunun 370 kilograma ulaştığını açıkladı.

Son dakika | İran'dan dünyayı şoke eden hamle! Sınırları aştı...

 

Kemalvendi, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında, zenginleştirilmiş uranyum stoku ve seviyesiyle ilgili bilgi verdi.

Ülkesinin yüzde 4,5 seviyesindeki zenginleştirilmiş uranyum stokunun 300 kilogram sınırının üzerine çıkarak 370 kilograma ulaştığını ve miktarın hızla artacağını belirten Kemalvendi, ağır su stokunu da 130 tonun üzerine çıkaracaklarını ve bu konuda herhangi bir sınırlamalarının olmadığını kaydetti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma, Tahran'a yüzde 3,67 oranında uranyum zenginleştirme faaliyetini sürdürme hakkı veriyor. Anlaşma çerçevesinde İran, en çok 300 kilogram uranyumu elinde tutabiliyor.

Anlaşma, İran'a 300 kilogramın üzerindeki uranyumu uluslararası piyasada satarak karşılığında doğal uranyum alabilme imkanı tanıyor.

İran, ayrıca anlaşmaya göre ağır su stokunu 130 tonun altında tutmak zorunda ve aşımı halinde ülke dışına çıkarmakla yükümlü bulunuyor.

ABD yönetimi, nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekilerek İran'a yönelik yaptırımları geri getirmişti.

Tahran yönetimi, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından başlattığı ekonomik yaptırımlar nedeniyle anlaşmadan kaynaklı çıkarlarına ulaşamadığını bildirmiş, anlaşmaya taraf ülkelerden (Rusya, Çin, İngiltere, Almanya ve Fransa) söz konusu çıkarlarını temin etmelerini isteyerek, taleplerinin yerine getirilmemesi üzerine uranyum oranı ve miktarıyla ilgili taahhütlerini gerçekleştirmeyeceğini açıklamıştı.

İtalya'daki hükümet kriziİtalya'da Senato Genel Kurulu, hükümet krizinde Başbakan Giuseppe Conte ve hükümeti için istenen güvenoyunun yarın yapılmasını isteyen koalisyon ortağı aşırı sağcı Lig Partisi’nin talebini reddetti.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki iki kardeş yaralandı

Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki iki kardeş yaralandı

Irmakta araçlarıyla mahsur kaldılar

Irmakta araçlarıyla mahsur kaldılar

Son dakika | Ege Denizi'nde korkutan deprem

Son dakika | Ege Denizi'nde korkutan deprem

Zeytinburnu açıklarında iki gemi çarpıştı

Zeytinburnu açıklarında iki gemi çarpıştı

Sıradaki Haber