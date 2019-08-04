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04.08.2019 - 21:11| AA

Son dakika | İran'dan el koyulan gemiyle ilgili resmi açıklama

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı iddiasıyla Basra Körfezi'nde el koyulan geminin Irak'a ait olduğu bildirildi.

Son dakika | İran'dan el koyulan gemiyle ilgili resmi açıklama

 

İran'ın resmi ajansı IRNA, Basra Körfezi'nde el koyulan geminin Irak'a ait olduğunu duyurdu.

"Hita" adlı geminin, İran'dan kaçırdığı akaryakıtı Basra Körfezi çevresindeki Arap ülkelerine taşıdığı öne sürüldü.

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri İkinci Bölge Komutanı Ramazan Zirahi, yaptığı açıklamada, Çarşamba günü Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıyan yabancı gemiye el koyulduğunu duyurmuştu.

Zirahi, 700 bin litre akaryakıtı Basra Körfezi çevresindeki Arap ülkelerine kaçırmaya çalışan yabancı uyruklu 7 kişinin gözaltına alındığını belirtmişti.

Gemi, müdahalenin ardından yasal prosedürler için Farsi Adası'na çekilmişti.

İran'da kaçakçılar, devletin sübvanse ettiği akaryakıt ürünlerini ülke dışında satmaya çalışıyor.

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