Son dakika | İran'ı şoke eden iddia! ABD, İsrail ve Suudi Arabistan rejimi 2021'de yıkacak

Khabaronline haber sitesine konuşan Harrazi, "Eğer ABD, İsrail ve Suudi Arabistan istihbarat servislerinin desteklediği rejim muhaliflerinin sosyal medyadaki faaliyetleri dikkatle incelenecek olursa, bir plan üzerinde hareket ettikleri görülecektir. İran'ı bu yıl yıkma peşinde değiller. Planlarını, rejimi 2021 (Hicri Şemsi 1400) yılında yıkmaya yönelik yapıyorlar." dedi.

Harrazi, 2021 yılının ülkesi için kader yılı olacağını belirterek, "Eğer İran toplumunu hasta veya yaralı bir kişiye benzetecek olursak (gerekli tedavi yapılmazsa) hastalık zamanla tüm bedeni saracaktır. Hastalık toplumu tamamen etkisi altına alır hale geldi. Eğer kriz doğru yönetilirse, sorunu aşmak mümkün. Aksi takdirde, bu süreç böyle devam ederse, hastalık devrimin ana gövdesini sarar ve ülkede düzenin bozulmasına neden olur. Bu da yıkımı kaçınılmaz hale getirir." ifadesini kullandı.

"Hamaney, Ruhani hükümetinin düşmesine izin vermez"

Benzin zammı sonrası meydana gelen olayların ardından eleştirilerin hedefi haline gelen ve bazı kesimler tarafından Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin istifasının istenmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Harrazi, "Ülke lideri (Ali Hamaney) hükümetin düşmesine izin vermeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Muhammed Sadık Harrazi, 21 Şubat'ta düzenlenecek genel seçimlere katılımın düşük olacağını ileri sürerek, "Önümüzdeki seçim çok karmaşık. İçerisinde bulunduğumuz atmosfer değerlendirildiğinde kırsal bölgelerde sandığa gidecek seçmen oranı yüzde 40-50, başkent Tahran'da ise yüzde 25-30 olarak gözüküyor." diye konuştu.

Muhafazakar kesimde Devrim Muhafızları Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani'nin cumhurbaşkanı olmasına yönelik bir beklentinin olduğuyla ilgili soru üzerine ise Harrazi, Süleymani'nin cumhurbaşkanlığı gibi bir makamı düşünmediğini söyledi.

Akrabalık bağı nedeniyle (Kız kardeşi Hamaney'in oğullarından Mesud Hamaney'le evli) kendini Hamaney'e en yakın reformist olarak tanımlayan Harrazi, Birleşmiş Milletler'de İran'ın Daimi Temsilcisi (1989-1995), İran'ın Paris büyükelçisi (2002-2006) ve reformistlerin ülkedeki lideri Muhammed Hatemi'nin cumhurbaşkanlığı döneminde danışman olarak görev yapmıştı.