04.12.2019 - 16:24 | | AA
Son dakika... İspanya'dan Türkiye açıklaması
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Türkiye'deki NATO füze savunma misyonundaki varlığını sürdürmeye devam edeceklerini açıkladı
NATO Zirvesi'ne katılan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İspanya'nın, Türkiye'deki NATO füze savunma misyonundaki varlığını sürdürmeye devam edeceğini açıkladı.
İspanya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, NATO toplantısı sırasında Sanchez'in, İspanya'nın Türkiye'deki füze savunma sistemini 2020 yılında sürdürme vaadinin diğer NATO üyesi ülkeler tarafından da "kabul gördüğü" bildirildi.
Suriye'den Türkiye'ye yönelik saldırı tehdidi kapsamında NATO'nun Türkiye'yi koruma çabalarını desteklemek üzere Adana'da konuşlandırılan füze savunma sistemiyle ilgili misyonu, İspanya, 2015'te Hollanda'dan devralmıştı.
İspanya Savunma Bakanlığı, 4 yıldır sürdürdüğü Adana'daki misyonu son olarak 2019 sonuna kadar uzatma kararı almıştı.
Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.