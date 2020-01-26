Son dakika... İsrail'den Suudi Arabistan'a seyahat izni!

İsrail, kurulduğu günden bu yana ilk kez vatandaşlarının Suudi Arabistan'a seyahat etmelerine izin verdi. Haaretz gazetesi, İçişleri Bakanı Arye Dery'nin tarihte bir ilk olan izni Pazar günü imzaladığını duyurdu.

Bu imza ile Tel Aviv yönetimi, resmi olarak İsrail vatandaşı olan yaklaşık 2 milyon Filistinlinin İsrail pasaportuyla hac ve umre için Suudi Arabistan'a gitmesine onay vermiş oldu.

Ayrıca İsrail vatandaşlarının en fazla dokuz gün olmak kaydıyla ticaret amacıyla Suudi Arabistan'a gitmesinin de yolu açıldı.

Bu adımla İsrail vatandaşları, vize almaları halinde kendi ülkelerinin pasaportuyla Suudi Arabistan'ı ziyaret edebilecek.

Ancak bu izne Suudi Arabistan'a gidecek olan İsrail vatandaşlarının Suudi bir yetkili tarafından davet edilmesi şartı getirildi.

İsrail vatandaşı yaklaşık 2 milyon Filistinli, Tel Aviv yönetiminin yazılı izni olmadığı için hac ve umre için Suudi Arabistan'a geçici Ürdün pasaportuyla gidebiliyordu.

Tel Aviv ile diplomatik ilişkileri bulunmayan Suudi Arabistan'ın, İsrail vatandaşı Filistinlilerin İsrail pasaportuyla hac ve umre döneminde ülkeyi ziyaret etmelerine izin verip vermeyeceği ise henüz bilinmiyor.