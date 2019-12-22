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22.12.2019 - 22:12 | | AA

Son dakika | İtalya'da olumsuz hava koşulları ölüm getirmeye devam ediyor

Son dakika haberine göre; İtalya’da hafta sonu etkili olan olumsuz hava koşulları sebebiyle ölenlerin sayısı 3'e çıktı.

Son dakika | İtalya'da olumsuz hava koşulları ölüm getirmeye devam ediyor

 

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Napoli'de kuvvetli rüzgar nedeniyle ağacın üzerine devrildiği 62 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. Dün de 2 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, olumsuz hava koşulları sebebiyle ölenlerin sayısı 3'e çıktı.

İtalya'da dün Friuli Venezia Giulia bölgesinde arabasını çekmeye çalışırken sele kapılan bir kişi ile Toskana bölgesinde nehre düşen bir italymotosikletli ölmüştü.

Öte yandan, Sardinya Adası'ndaki Cagliari Limanı'na yükünü boşalttıktan sonra İspanya’ya doğru hareket eden İtalyan bandıralı "CDRY BLUE" isimli ticari gemi, denize açıldıktan kısa süre sonra aşırı dalga ve kuvvetli rüzgar nedeniyle limana dönmek istedi. Gemi, limana ulaşamadan deniz ve kayalıklar arasında sıkıştı, 12 kişilik mürettebat İtalya Sahil Güvenlik ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Adana'da kanlı infazAdana'nın Yumurtalık ilçesinde, park halindeki otomobilde silahlı saldırıya uğrayan iki kişi hayatını kaybetti.
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