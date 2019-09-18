Son dakika | Kargo uçağı ile irtibat kesildi

Tempo gazetesinin haberine göre, Papua eyaletinde 3 kişilik mürettebat ve bir yolcunun bulunduğu Twin-Otter DHC6-400 tipi uçak ile iletişim kesildi.

Timika kentinden dağlık alandaki Ilaga bölgesine gitmek üzere havalanan uçağın, pirinç taşıdığını belirten yetkililer, şu ana kadar uçağın nerede olduğuna ilişkin bilgi edinemediklerini aktardı.

İletişimin kesildiği uçağı arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

IIaga bölgesinde, 2016 yılında bir kargo uçağının düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetmişti.