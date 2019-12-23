Son dakika... Kaşıkçı'nın katillerine beş idam, üç hapis cezası

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesiyle ilgili davada 5 kişi idam cezasına çarptırıldı.

Suudi Arabistan'da görülen davada mahkeme, yargılanan 3 kişiye de toplam 24 yıl hapis cezası verdi.

Cemal Kaşıkçı geçen yıl Ekim ayında evlilik belgeleri için girdiği başkonsoloslukta öldürülmüştü.

Davada yargılanan isimlerden biri de Suudi Kraliyet ailesinin eski danışmanlarından Suud el Kahtani'ydi.El Kahtani herhangi bir suçlama yöneltilmeden serbest bırakıldı. Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi de serbest bırakıldı.

Suudi Arabistan savcılığı, cinayetle ilgili 11 kişiyi yargılıyordu.

Birleşmiş Milletler uzmanı cinayetin 'yargısız infaz olduğunu' söylemişti.

Cinayeti inceleyen BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın da cinayetle ilgili soruşturulması çağrısında bulundu.

Veliaht Prens olayla ilgili bir bağlantısı olmadığını söyledi ama Ekim ayında, bir Suudi lider olarak sorumluluğu üstlendiğini ifade etmişti.