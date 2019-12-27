27.12.2019 - 06:44 |
Son dakika | Kazakistan'da yolcu uçağı düştü! İçinde 100 kişi vardı...
Son dakika haberine göre; Kazakistan'ın Almatı kentinde içinde 95 yolcu ve 5 mürettebatın olduğu bir uçak kalkış sırasında düştü. 12 kişi hayatını kaybetti.
Kazakistan'ın Almatı kentinden kalkış sırasında yolcu uçağının düşmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Kazakistan Acil Durumlar Komitesinden yapılan açıklamada, 95 yolcu ve 5 kişilik mürettebatla Almatı-Nur Sultan seferi yapan Bek Air hava yollarına ait uçağın düştüğü belirtildi.
Uçağın kalkış sırasında konutların üzerine düştüğü ifade edilen açıklamada, "Ön belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı." bilgisi verildi.
Kaza yerinde kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.