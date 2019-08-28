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28.08.2019 - 15:19| milliyet.com.tr

Son dakika... Kerpe açıklarında deprem

Yunanistan'ın güneyindeki ada açıklarında meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 30 kilometre altında gerçekleşti. Depremin ardından aynı bölgede 3.6 ve 3.1 büyüklüğünde artçılar kaydedildi.

Son dakika... Kerpe açıklarında deprem

Yunanistan'ın Kerpe Adası açıklarında yerel saatle 14.58'de bir deprem oldu.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), 4.9 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssünü Kerpe'nin 41 kilometre açığı olarak veriyor. Deprem noktasının Rodos adasına uzaklığı ise 100 kilometre.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise yerin 30 kilometre altında gerçekleşen sarsıntının büyüklüğünü 4.8 olarak duyurdu.

Depremin ardından aynı bölgede 3.6 ve 3.1 büyüklüğünde artçılar kaydedildi.

Doğu Akdeniz'den Yunanistan'ın batısındaki İyon Denizi'ne kadar uzanan büyük fay hattı, Rodos ve Girit adalarının güneyinden geçiyor.

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