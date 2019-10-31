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HaberlerDünyaSon dakika... Köln'deki Türk İslam Birliği Genel Merkezi'ne bomba ihbarı
31.10.2019 - 17:52 | | AA

Son dakika... Köln'deki Türk İslam Birliği Genel Merkezi'ne bomba ihbarı

Almanya'nın Köln kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Merkezi, telefonla yapılan bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika... Köln'deki Türk İslam Birliği Genel Merkezi'ne bomba ihbarı

Ayrıntılar geliyor...

Vicdansızlığın böylesi! Önce çarptı sonra kaçtıBursa'nın İnegöl ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adama bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle ölümden dönen adam yaralanırken, vicdansız sürücü ise arkasına bile bakmadan kaçıp gitti. O anlar ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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