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24.12.2019 - 23:41 | | AA

Son dakika | Kolombiya'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre; Kolombiya'nın başkenti Bogota'nın güneyinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika | Kolombiya'da 6,2 büyüklüğünde deprem

 

Kolombiya Jeoloji Servisinden yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 14.03'te Bogota'nın güneyindeki Meta yönetim bölgesi kırsalında 6,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremden 20 dakika sonra 5,7 ve 3,8 büyüklüklerinde artçı sarsıntılar oluştu.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) ise depremin büyüklüğünü 6,0 olarak duyurdu ve 10 kilometre derinde meydana geldiğini açıkladı.

Bogota'nın yanı sıra birçok bölgede hissedilen, ölen ve yaralananın olmadığı deprem nedeniyle özellikle Bogota'da birçok kişi bulundukları binalardan çıkarak toplanma alanlarına yöneldi.

Beyoğlu'nda Noel ayini düzenlendiSaint Antuan Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayinde, ilahiler söylendi ve İncil'den bölümler okundu. Türkçe dualar edilen ayine, çok sayıda Hristiyan katıldı. Cemaat üyeleri, ayinde mum yakıp dua etti.Hristiyanlar, 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gece, Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyor.
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