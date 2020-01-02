Tahran Ãœniversitesi Sismoloji Merkezinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, merkez Ã¼ssÃ¼ Rezevi Horasan eyaletine baÄŸlÄ± Sengan kenti olan 5.8 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki deprem, yerel saatle 07.59'da kaydedildi.Â AÃ§Ä±klamada depremin 8 kilometre derinlikte meydana geldiÄŸi belirtildi. Depremde can ya da mal kaybÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin ise henÃ¼z aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.