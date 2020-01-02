02.01.2020 - 08:14 |
Son dakika... KomÅŸuda ÅŸiddetli deprem! BüyüklüÄŸü...
Son dakika haberine gÃ¶re, Ä°ran'Ä±n doÄŸusunda Rezevi Horasan eyaletine baÄŸlÄ± Sengan kentinde 5.8 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi.Â
Tahran Ãœniversitesi Sismoloji Merkezinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, merkez Ã¼ssÃ¼ Rezevi Horasan eyaletine baÄŸlÄ± Sengan kenti olan 5.8 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki deprem, yerel saatle 07.59'da kaydedildi.Â AÃ§Ä±klamada depremin 8 kilometre derinlikte meydana geldiÄŸi belirtildi. Depremde can ya da mal kaybÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin ise henÃ¼z aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.
BeÅŸiktaÅŸ'ta feci kaza! Minibüsün altÄ±nda kaldÄ±...BeÅŸiktaÅŸ'ta trafik Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ±n araçlar için yeÅŸil yandÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada karÅŸÄ±dan karÅŸÄ±ya geçmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddia edilen kadÄ±na otomobil çarptÄ±. Otomobilin çarpmasÄ± sonucunda yola fÄ±rlayan kadÄ±n aynÄ± istikametteki minibüsün altÄ±nda kalarak hayatÄ±nÄ± kaybetti.