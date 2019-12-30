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30.12.2019 - 20:31 | | DHA

Son dakika | 'Körfez'de yeni kriz! İran bir gemiye el koydu

Son dakika haberine göre; İran Devrim Muhafızları, akaryakıt kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle Basra Körfezi'nde bir gemiye el koyduğunu duyurdu.

Son dakika | 'Körfez'de yeni kriz! İran bir gemiye el koydu

 

Devrim Muhafızları 5. Bölge Deniz Komutanlığınca yapılan açıklamada, Ebu Musa Adası'nın güneyinde bir gemide bir milyon 312 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiği belirtildi. Akaryakıta el konulurken, gemide görevli ve Malezya uyruklu olduğu öğrenilen 16 mürettebat gözaltına alındı.

Geminin, hangi ülkeye ait olduğu ve nereye gittiğine ilişkin bilgi verilmedi.

Hürmüz Boğazı girişi yakınında bulunan ve egemenliği İran'a ait olan söz konusu ada, coğrafi konumu ve stratejik önemi açısından son yıllarda sıkça İran ve ada üzerinde hak iddiasında bulunan Birleşik Arap Emirlikleri arasında gerilime neden olmuştu.

İstanbul'u şiddetli rüzgar esir aldı:İstanbul Avcılar'da dış cephe yapılması için binaya sabitlenen 15 metrelik iskelenin bağlantıları koptu. Bağlantıları kopan iskeleye müdahale için cadde trafiğe kapatılırken, rüzgarda adeta yaprak gibi sallanan iskele kameralar tarafından kaydedildi.
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