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22.12.2019 - 23:19 | | AA

Son dakika | Libya'dan 'skandal görüşme' için sert açıklama: Açık şekilde ihlaldir

Son dakika haberine göre; Libya hükümeti, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Bingazi kentini ziyaret etmesinin uluslararası kararların ihlali anlamına geldiğini bildirdi.

Son dakika | Libya'dan 'skandal görüşme' için sert açıklama: Açık şekilde ihlaldir

 

Uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Dışişleri Bakanı Muhammed Seyyale, Dendias'ın Bingazi'ye gerçekleştirdiği sürpriz ziyareti değerlendirdi.

Seyyale, Dışişleri Bakanlığının Facebook hesabından yayımlanan yazılı açıklamada, "Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın ziyareti, Birleşmiş Milletler (BM), BM Güvenlik Konseyi (BMGK) ile Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Afrika Birliği ve Avrupa Birliği (AB) gibi uluslararası kuruluşların kararlarını açık şekilde ihlaldir." ifadesini kullandı.

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Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya'daki sözde yönetimle görüştü

Seyyale, söz konusu kuruluşların UMH'yi Libya'daki tek meşru hükümet olarak gördüğünü hatta sözde hükümetle kurulacak ilişkiyi gayrimeşru kabul ettiğini vurguladı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın bugün Bingazi kentine gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, ülkenin doğusundaki darbeci general Halife Hafter'in yanı sıra sözde yönetim yetkilileri Abdullah es-Sinni ve Abdulhadi el-Havic ile görüştüğü duyurulmuştu.

Bölge basınındaki haberlerde, Dendias'ın görüşmede, UMH'nin Türkiye ile "mutabakat zaptı imzalama hakkı olmadığını" öne sürdüğü belirtilmişti.

Türkiye ile Libya hükümeti arasında 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı.

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