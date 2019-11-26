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26.11.2019 - 12:01 |

Son dakika... Fransız helikopterleri çarpıştı: 13 asker öldü

Afrika ülkesi Mali'deki operasyona katılan helikopterler gece yarısı kaza geçirdi, Cumhurbaşkanı Macron resmi açıklama yaptı.

Son dakika... Fransız helikopterleri çarpıştı: 13 asker öldü

Mali'de meydana gelen helikopter kazasında ülkede görevli 13 Fransız askeri hayatını kaybetti.

Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Mali'deki Barkhane Operasyonu kapsamında dün gece iki helikopterin çarpışması sonucu 13 Fransız askerinin öldüğü bildirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kazadan "derin üzüntü" duyduğunu belirtti.

Fransa, 2014'te başlayan Barkhane Operasyonu kapsamında Sahel Bölgesi'ndeki Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer ve Çad'da 4 bin asker görevlendirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan iyi haberi verdi!Cumhurbaşkanı Erdoğan, "milyonlarca dolar verip aldığımız havadan havaya füzelerin yerlilerinin seri üretimi için gün sayıyoruz" dedi. Erdoğan, Bozdoğan füzesinin 2020 yılında test atışlarının ardından TSK envanterine gireceğini söyledi.
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