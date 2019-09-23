Son dakika... Manchester Havalimanı'nda bomba alarmı!

Manchester Havalimanı'nda şüpheli paket ihbarı, polis ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine bomba imha ekipleri gönderilirken, havalimanındaki insanlar tahliye edildi. Şüpheli paketin havalimanına bağlı tren istasyonunda bulunduğu bildirildi. Metro ve otobüs seferlerinde geçici aksama yaşanıyor. Vatandaşlar ulaşımın sağlanabildiği bölgelere yönlendiriliyor.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi. Görgü tanıkları her yerde silahlı güvenlik güçleri olduğunu aktarırken, polis köpeklerinin de olay yerinde oldukları bildirildi.

Öte yandan olaya ilişkin bir kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.