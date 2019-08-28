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28.08.2019 - 10:37| milliyet.com.tr

Son dakika... Meksika'da barda facia

Meksika Körfezi'nde yer alan liman şehri Coatzacoalcos'taki bir barda Salı gecesi alevler yükseldi, resmi yetkililer en az 23 kişinin öldüğünü bildiriyor. Savcılık kundaklama şüphesini araştırıyor.

Son dakika... Meksika'da barda facia

Meksika'nın Veracruz eyaletindeki bir bar yangını faciaya dönüştü.

Meksika Körfezi'nde yer alan Coatzacoalcos kentindeki bir barda Salı gece yarısı alevler yükseldi.

Son dakika... Meksikada barda facia


Yetkililer, en az 23 kişinin öldüğünü, hayatını kaybedenlerden sekizinin kadın olduğunu açıkladı.Hastaneye taşınan 13 yaralının durumu ise ağır.
Son dakika... Meksikada barda facia


Savcılık, kundaklama şüphesini araştırıyor. Dünyanın en tehlikeli ülkeleri listesinde başlarda yer alan Meksika'da her gün onlarca cinayet işleniyor ve uyuşturucu kartellerinin savaşmasının önüne geçilemiyor.

 

Meksika'da barda faciaMeksika Körfezi'nde yer alan liman şehri Coatzacoalcos'taki bir barda Salı gecesi alevler yükseldi, resmi yetkililer en az 23 kişinin öldüğünü bildiriyor. Savcılık kundaklama şüphesini araştırıyor.
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