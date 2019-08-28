Son dakika... Meksika'da barda facia

Meksika'nın Veracruz eyaletindeki bir bar yangını faciaya dönüştü.

Meksika Körfezi'nde yer alan Coatzacoalcos kentindeki bir barda Salı gece yarısı alevler yükseldi.





Yetkililer, en az 23 kişinin öldüğünü, hayatını kaybedenlerden sekizinin kadın olduğunu açıkladı.Hastaneye taşınan 13 yaralının durumu ise ağır.





Savcılık, kundaklama şüphesini araştırıyor. Dünyanın en tehlikeli ülkeleri listesinde başlarda yer alan Meksika'da her gün onlarca cinayet işleniyor ve uyuşturucu kartellerinin savaşmasının önüne geçilemiyor.