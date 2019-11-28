MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünya HaberleriSon dakika... Mesrur Barzani'den PKK açıklaması: Onaylamıyoruz ve buna karşıyız!
28.11.2019 - 14:18 | | AA

Son dakika... Mesrur Barzani'den PKK açıklaması: Onaylamıyoruz ve buna karşıyız!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "NATO tüm müttefiklerin endişelerini karşılayacak şekilde hareket etmeli. Baltık için istenen bizim için de istenmeli" dedi. IKBY Başbakanı Mesrur Barzani de "PKK’nın Sincar ve Irak'ın diğer bölgelerinde bulunmasını onaylamıyoruz ve buna karşıyız" diye konuştu.

Son dakika... Mesrur Barzani'den PKK açıklaması: Onaylamıyoruz ve buna karşıyız!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu özetle şu ifadeleri kullandı:

''Bağdat ve Erbil arasında devam eden görüşmelerin olumlu bir şekilde seyretmesinden memnun olduğumuzu vurgulamak isterim. Her iki tarafı da ilgilendiren güvenlik meselelerini de ele aldık. PKK'nın ülkemize Irak'a ve bölgesel yönetime Türkiye'deki Kürtler olduğu gibi Suriye'de ve Kuzey Irak'taki Kürt kardeşlerimize de verdiği zararı değerlendirdik. Barış Pınarı ile ilgili bazı bilgileri aktardım. Harekatımızın Kürtlere olmadığını sadece PKK/YPG teröristine yönelik olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim.

'KÜRTLERİN ESAS DÜŞMANI YPG/PKK'DIR'

Kürtlerin esas düşmanı YPG/PKK'dır. Sadece PKK değil Irak sınırları içinde de DAEŞ ile mücadele önemlidir. Ekonomik ilişkilerimizi de görüştük. Son zamanlarda bazı ürünlerimize yönelik yasaklar getirildi. Bunları doğru bulmuyoruz. Başka ülkelerin baskısıyla bu tür yasakların ilişkilerimize yakışmadığını vurgulamak isterim.''

BARZANİ'DEN PKK AÇIKLAMASI: ONAYLAMIYORUZ

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ise, "PKK’nın Sincar ve Irak'ın diğer bölgelerinde bulunmasını onaylamıyoruz ve buna karşıyız" diye konuştu.

İspatladı! 'Polis bir cihaza bir bana baktı'Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yapılan trafik kontrolünde 2,03 promil alkollü olduğu tespit edilince ceza kesilen ancak hastanedeki testte kanında alkole rastlanmayan Mehmet Yaşar, hatalı ölçümün boğaz ağrısı nedeniyle kullandığı gargaradan kaynaklandığı gerekçesiyle itirazı sonrası ehliyetini mahkeme kararıyla geri aldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

YDS ne zaman yapılacak? YDS/3 sınavı saat kaçta?

YDS ne zaman yapılacak? YDS/3 sınavı saat kaçta?

VGM burs sonuçları açıklandı mı? VGM burs sorgulama

VGM burs sonuçları açıklandı mı? VGM burs sorgulama

Girdikleri evin Bartholomoes'a ait olduğunu bilmiyorlarmış

Girdikleri evin Bartholomoes'a ait olduğunu bilmiyorlarmış

Sıradaki Haber