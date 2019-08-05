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05.08.2019 - 05:15| AA

Son dakika | Mısır'da korkunç olay! 4 araç yandı, 16 ölü, 21 yaralı

Mısır'ın başkenti Kahire'de 4 aracın çarpışması sonucu meydana gelen patlamada 16 kişi yaşamını yitirdi, 21'i yaralandı.

Son dakika | Mısır'da korkunç olay! 4 araç yandı, 16 ölü, 21 yaralı

 Mısır İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkentin orta kesiminde yer alan Kanser Enstitüsü yakınlarında ters yönde seyreden bir aracın 3 araca çarpması sonucu patlama oldu.

Son dakika | Mısırda korkunç olay 4 araç yandı, 16 ölü, 21 yaralı

Araçların patlama nedeniyle yandığı olayda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 16 kişi öldü, 21'i yaralandı.

Son dakika | Mısırda korkunç olay 4 araç yandı, 16 ölü, 21 yaralı


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