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HaberlerDünyaSon dakika... Moskova'dan ilk mesajlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin açılışa katıldı.
27.08.2019 - 12:28| milliyet.com.tr

Son dakika... Moskova'dan ilk mesajlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin açılışa katıldı.

Moskova'yı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin, MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın Açılış Töreni'nde konuştu.

Son dakika... Moskova'dan ilk mesajlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin açılışa katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benzer olarak TEKNOFEST fuarmız var. Sayın Putin başta olmak üzere tüm Rus halkını festivalimize davet etmek istiyorum. Savunma ve Havacılıkta söz sahibi oluyoruz." dedi.

Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefinin 100 milyar dolar olduğunu da söyledi.

Erdoğan ve Putin, günün ilerleyen saatlerinde Jukovski Uluslararası Havaalanı'nda baş başa görüşecek ve ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Gazi dedesinin protez gözüne "gözü" gibi bakıyorBalıkesir'in Erdek ilçesinde 79 yaşındaki Yalçın Tosun, Çanakkale Savaşı'nda gözünden yaralanarak gazi olan dedesinin protez gözünü pamukla kaplı kutuda özenle koruyor.
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