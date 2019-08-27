Son dakika... Moskova'dan ilk mesajlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin açılışa katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benzer olarak TEKNOFEST fuarmız var. Sayın Putin başta olmak üzere tüm Rus halkını festivalimize davet etmek istiyorum. Savunma ve Havacılıkta söz sahibi oluyoruz." dedi.

Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefinin 100 milyar dolar olduğunu da söyledi.

Erdoğan ve Putin, günün ilerleyen saatlerinde Jukovski Uluslararası Havaalanı'nda baş başa görüşecek ve ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.