Son dakika... Mugabe öldü!

Afrika ülkesi Zimbabve, 95 yaşındaki devrik lider Robert Mugabe'nin bugün öldüğünü duyurdu.

BBC'ye bilgi veren ailesi, eski liderin hastalıkla mücadelesini Singapur'da kaybettiğini doğruladı.

Bağımsızlığın kazanıldığı 1980'de iktidara gelen Robert Mugabe, 2017 yılındaki askeri darbeyle devrilmiş ve ev hapsine alınmıştı.

Mugabe, 1960'dan itibaren Zimbabve'nin İngiltere'nin sömürge yönetimine karşı mücadelesine liderlik etmişti.

Beyaz azınlığın siyasi mücadelesi nedeniyle hapse attığı, dört yaşındaki oğlunun cenazesine gitmesine bile izin vermediği Mugabe taraftarlarının gözünde, eğitim seferberliğiyle, ülkedeki okuma yazma oranını Afrika'nın en yüksek ülkeleri arasına çıkaran bir kahramandı.

Karşıtları ise onu ülkeyi tek parti rejimiyle yöneten, toprak reformunu çok kötü idare eden, Zimbabve'yi büyük bir yoksulluğa sürükleyen ve iktidarda kalmak için her şeyi yapan bir lider olarak görüyordu.

Devrik lider, dünyada en uzun süre iktidarda kalan isimlerden biriydi ve ikinci eşi Grace ile birlikte ülkeyi yönetmişti.