Son dakika... NATO'nun aile fotoğrafı çekildi

Yeryüzünün en büyük savunma ittifakı NATO'nun 70. yaş günü zirvesi İngiltere'nin başkenti Londra'da başladı.

İttifaka üye 29 ülkenin liderleri ve Genel Sekreter Jens Stoltenberg, aile fotoğrafı için objektif karşısına geçti.

The Grove Hotel'de gerçekleşen zirvenin açılış oturumunu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptı. Stoltenberg’in ardından ev sahibi olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson söz aldı. Johnson, "Tarih barışın hafife alınamayacağını gösterir. Bizim de bu yıldönümünde bu sözü sağlama almamız gerekli" dedi, sözlerine "NATO'ya olan bağlılığımızda kaya gibi sağlamız" diyerek devam etti.