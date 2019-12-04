04.12.2019 - 13:07 | | milliyet.com.tr
Son dakika... NATO'nun aile fotoğrafı çekildi
Tarihi zirveye katılan 29 ülkenin liderleri objektif karşısına geçti, televizyonlar canlı yayınladı. İlk sırada yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında ABD Başkanı Donald Trump, solunda ise İspanya Başbakanı Pedro Sanchez vardı.
Yeryüzünün en büyük savunma ittifakı NATO'nun 70. yaş günü zirvesi İngiltere'nin başkenti Londra'da başladı.
İttifaka üye 29 ülkenin liderleri ve Genel Sekreter Jens Stoltenberg, aile fotoğrafı için objektif karşısına geçti.
The Grove Hotel'de gerçekleşen zirvenin açılış oturumunu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptı. Stoltenberg’in ardından ev sahibi olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson söz aldı. Johnson, "Tarih barışın hafife alınamayacağını gösterir. Bizim de bu yıldönümünde bu sözü sağlama almamız gerekli" dedi, sözlerine "NATO'ya olan bağlılığımızda kaya gibi sağlamız" diyerek devam etti.
Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.